Tuzla'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tuzla'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde seyreden E.Y. idaresindeki 34 EPS 828 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu yol kenarına park edilen 34 FHC 951 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 EPS 828 plakalı araç devrilirken, park halindeki otomobil de önünde park eden başka bir araca çarptı.

Kazada sürücü E.Y. ile 34 FHC 951 aracın içerisindeki bir kişi hafif yaralandı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddede önlem alırken yaralılara sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Olay nedeniyle caddedeki trafikte oluşan yoğunluk, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.