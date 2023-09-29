Tuzla'da 200 engelli vatandaşa akülü araç dağıtıldı

Tuzla'da 200 akülü araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen tören ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu. Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda insanlığa vadettiği huzur ve medeniyet projesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Tuzla Belediyesi ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğinde, Tuzla Belediyesi Bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısı'nda akülü araç dağıtım töreni düzenlendi. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen 200 engelli vatandaşa akülü araçların teslim edildiği törende konuşan Başkan Yazıcı, "Bu bir teslim töreni değil, burada toplumsal bir farkındalık oluşturmak gibi bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bu dayanışma modelinin yaygınlaştırılması için de inşallah elimizden geldiğince de gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda bütün insanlığa vadettiği bir huzur ve medeniyet projesidir. Engelli haklarında ve yaşam şartlarında, ülkemizin standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir ülke olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 2005 yılında çıkardığımız ve temel politikamızı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun bu anlayışımızın bir parçası. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engelli haklarında atılan adımların daha sistematik ve etkin olması amacıyla çalışmalar yaptık. Uyguladığımız istihdam politikaları ile, binlerce engelli vatandaşımızı iş hayatıyla buluşturduk. Engelli istihdamına yönelik çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hem toplumla bütünleşmesini sağlıyoruz hem de üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"2010'dan itibaren Tuzla'da girmedik ev, dokunmadık insanız kalmadı"

"Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ile WEFA'nın göstermiş olduğu o vefa ile birlikte düzenlediğimiz bu törende bugün hep birlikte inşallah 200 akülü sandalyeyi birlikte dağıtmış olacağız" diye sözlerine başlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "2010'dan itibaren Tuzla'da girmedik ev, dokunmadık insanımız kalmadı. Bunu da hep birlikte gönüllülerimiz ile beraber ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber gerçekleştirdik. Gönül Elleri Çarşımızın gönül elçileri WEFA'nın özellikle vefasına hayırseverlere ve bu belediyemizin bünyesinde bulunan tüm çalışan arkadaşlarımıza emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Aslında bu bir teslim töreni de değil, burada toplumsal bir farkındalık oluşturmak gibi bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bu dayanışma modelinin yaygınlaştırılması için de inşallah elimizden geldiğince de gayret sarf edeceğiz. Nice WEFA'ların nice vefalıların olmasını, gönüllülerin olmasını arzu ediyoruz."

"Görmeyen vatandaşımızın gören gözü oluyorlar"

Başkan Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır burada 'Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir' ve 'Veren el, alan elden üstündür' mottosu ile hareket ettik. Efendimizin bu güzel sözü ile de bu çalışmaları ortaya koymaya çalıştık. Gönül Elleri Çarşımızın gönülleri bu görevi ifa ediyorlar, WEFA bu görevi ifa ediyor. Belediyemiz bu görevi ifa ediyor ve yürüyen ayakları oluyor vatandaşımızın hastalarımızın bazen bakıcıları oluyorlar. Gerektiğinde de görmeyen vatandaşımızın gören gözü oluyorlar. Çok iş yaptık ama ilk ve en gözde ve en manen mutlu olduğumuz işlerden bir tanesi Gönül Elleriydi hala da bizi maddi ve manevi olarak mutlu ediyor" dedi.

Törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Musab Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL