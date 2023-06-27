Tuzla'da 20 Milyon Liralık Silahlı Soygun

Tuzla'da bir iş insanının evine silahlı ve maskeli 5 şüpheli girdi ve içerisinde 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalarak kayıplara karıştılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da silahlı maskeli soygun: 20 milyon lirayla kayıplara karıştılar

Tuzla'da iş insanının evinde 20 milyon liralık soygun

Tuzla'da 20 milyon liralık soygun kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da bir iş insanına ait eve silah ve maske ile giren 5 şüpheli, içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı çaldı. Şüpheliler toplamda 20 milyon lirayla kayıplara karıştı. Şüphelilerin 200 kilogram ağırlığındaki kasayı sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Tuzla'da meydana geldi İş insanı Gökhan Korkusuz, dün akşam saatlerinde eşinin doğumu için evinden ayrılarak hastaneye gitti. O esnada evin boş olmasını fırsat bilen maskeli ve silahlı 5 şüpheli Korkusuz'a ait villaya girdi. Eve giren şüpheliler, toplam değeri 20 milyon Lira olan bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı sürükleyerek evden çıkardı. Şüpheliler çaldıkları kasayı olay yerine geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Gökhan Korkusuz, "Eşi doğum yapmıştı, hastaneye yanına gittim ardından eve geri geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm. Kameralara baktığımızda beyaz bir araçla 5 kişi maskeli ve silahlı şekilde eve giriş yapıyor. 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler. Kasada para, ziynet eşyalar ve evraklarım vardı. Yaklaşık 20 milyon lira civarında bir kaybımız var" dedi.