Tuzla'da 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan 3 Kadın Eskişehir'de Yakalandı

TUZLA'da girdikleri bir evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın Eskişehir'de yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları ise eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay 17 Eylül günü Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö.'ye (38) ait eve giren 3 şüpheli, evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp, ortadan kayboldu. Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kadın şüphelinin, bir araçla Eskişehir'e gittiği belirlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla N.U. (29), G.A. (25) ve M.U. isimli 3 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada İstanbul'daki evden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları kirli bir bebek bezinin içinde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kadın şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.