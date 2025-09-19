Haberler

Tuzla'da 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan 3 Kadın Eskişehir'de Yakalandı

Tuzla'da 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan 3 Kadın Eskişehir'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı. Çalınan eşyalar sahibiyle buluştu.

TUZLA'da girdikleri bir evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın Eskişehir'de yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları ise eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay 17 Eylül günü Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö.'ye (38) ait eve giren 3 şüpheli, evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp, ortadan kayboldu. Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kadın şüphelinin, bir araçla Eskişehir'e gittiği belirlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla N.U. (29), G.A. (25) ve M.U. isimli 3 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada İstanbul'daki evden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları kirli bir bebek bezinin içinde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kadın şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.