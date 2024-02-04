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Tuzla'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Tuzla'da bulunan 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

TUZLA'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz  belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Eftalya Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alt kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokakta güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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