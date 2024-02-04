Tuzla'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Eftalya Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alt kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokakta güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel