Tuzla Belediyesinin "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak
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Tuzla Belediyesince ramazanda başlatılan "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, mobilya, elektronik eşya, kıyafet ve oyuncak ulaştırılacak.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesince ramazanda başlatılan "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, mobilya, elektronik eşya, kıyafet ve oyuncak ulaştırılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen "Evden Eve İyilik" yardımlaşma hareketiyle ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere destek verilecek.
İlçede oturan vatandaşlar, evdeneveiyilik.com internet sitesi üzerinden ihtiyaç sahibi komşuları için gıda kolisi, mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapabilecek.
Bağışlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi komşuların evlerine teslim edilecek.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, amaçlarının ilçedeki yardım etmek isteyen vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi olanları buluşturmak olduğunu kaydetti.