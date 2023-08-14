Tuzla Belediyesi ilçe genelinde halkın huzur ve sağlığı için sineklere karşı etkili ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama çalışmaları alanında uzman ekipler tarafından çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştiriliyor.

Tuzla Belediyesi sinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi ilçe genelinde halkın huzur ve sağlığı için sineklere karşı etkili ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi ilçe genelinde mahalle mahalle, sokak sokak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlaçlama çalışmaları alanında uzman ekipler tarafından çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri özellikle parklar, bahçeler, oyun alanları ve sineklerin yoğun olduğu bölgelere yönelik gün aşırı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu alanlarda titizlikle çalışarak sinek, sivrisineklere karşı önlemlerini alıyor.