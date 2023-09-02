Tuzla Belediyesi'nden 50 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kent gönüllüleri, Tuzla genelinde 62 okulda eğitim gören 50 bin öğrenci için kırtasiye desteği sağladı. İçerisinde defter, kalem, silgi, cetvel, yapıştırıcı gibi 20 çeşit üründen oluşan kırtasiye setleri okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin oturacağı sıralara bırakılmaya başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çocuklarımız için yapabileceğimiz en büyük iyilik, bırakabileceğimiz en büyük miras iyi bir eğitim vermektir. Eğitimin olmadığı toplumlarda her şey olur, eğitimin olduğu toplumlarda her şey düzelir" dedi.

Kırtasiye setlerinin hazırlık çalışmalarına eşi Dr. Fatma Yazıcı ile katılan Başkan Yazıcı, "Öğrencilerimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin destekleriyle kitaplarına ulaşıyor. Biz de kareli, çizgili, düz defterleri ile, boyaları, kalemleri, silgileri, cetvelleri, yapıştırıcıları ile komple bir seti, ilçemizdeki 50 bin öğrencimize ulaştırıyoruz. Toplamda 1 milyon adet kırtasiye malzemesinden bahsediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Gönüllülerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Biz malzemeleri temin ettikten sonra, gönüllülerimiz vasıtasıyla paketleyip okullarımıza, öğrencilerimizin sıralarına ulaştıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"EĞİTİMİN OLDUĞU TOPLUMLARDA HER ŞEY DÜZELİR"

Eğitimin bir toplum için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Yazıcı, "Çocuklarımız için yapabileceğimiz en büyük iyilik, bırakabileceğimiz en büyük miras iyi bir eğitim vermektir. Eğitimin olmadığı toplumlarda her şey olur, eğitimin olduğu toplumlarda her şey düzelir. Bir yerde yolsuzluk varsa, uğursuzluk varsa, hırsızlık varsa, bir yerde eğer ki bir terör varsa ve bir yerde eğer ki bir kaos varsa bunun sebebi eğitimsizliktir. O yüzden eğitime çok kıymet veriyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ EN BÜYÜK BÜTÇEYİ EĞİTİME AYIRDI"

"Bir toplum için yapılacak en büyük iş eğitimdir" diyen Yazıcı, "Cumhurbaşkanımız da en büyük bütçeyi eğitime ayırarak, eğitime vermiş olduğu önemi gösteriyor. Ücretsiz dağıtılan kitaplarla da bunu gösterdi. Biz de yerelde diğer eğitim materyalleriyle de bu işi tamamlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BUGÜN EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE BİR KATKI DAHA SUNUYORUZ"

Kırtasiye setlerinin hazırlık çalışmalarına katılan Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da "Bugün çok güzel bir gün. Gönüllü Elleri Çarşısı olarak, Eğitim Komisyonu olarak biz gönüllerimizle birlikte her yaştan gönüllümüzle birlikte bugün eğitim seferberliğine bir katkı daha sunuyoruz. Okumayan çocuk kalmasın, eğitim almayan çocuğumuz kalmasın diye arkadaşlarımız burada belediyemizin verdiği destekle beraber bugün paketleme yapıyorlar. Bunun için çok mutluyuz. Tabii ailelerimizin yükünü bir nebze olsun azaltmak hem gönüllerimizi hem çocuklarımızı hem ailelerimizi çok mutlu ediyor. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.