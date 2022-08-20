Tuzla Belediyesi'nde görevli memur ve işçiye 26 bin 400 liralık promosyon

Tuzla Belediyesi'nde görevli 312 memur ve kadrolu işçi personeline toplamda 26 bin 400 lira banka promosyonu verilecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 1 Temmuz dan itibaren AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da yaptığı açıklamada, 'Gece gündüz Tuzlamıza daha iyi neler yapabiliriz diye çabaladığımız, çalıştığımız çok değerli mesai arkadaşlarımıza yüzde 80 zam hayırlı olsun' ifadelerini kullanmıştı. Tuzla Belediyesi personeline verilen zam müjdesinin ardından belediyede görevli 312 memur ve kadrolu işçi personeline de maaş promosyonu müjdesi geldi.

MEMUR VE KADROLU İŞÇİLER 26 BİN 400 TL PROMOSYON ÜCRETİ ALACAK

Tuzla Belediyesi, memur ve kadrolu işçileri ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini dün gerçekleştirdi. Maaş promosyonunu kapsayan açık ihaleyi en çok teklifi veren özel bir banka kazandı. Yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında Tuzla Belediyesi'nde görevli memur ve kadrolu işçi personeline toplamda kişi başı 26 bin 400 Türk Lirası banka promosyonu verilecek.