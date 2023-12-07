Tuzla Belediyesi Çocuk Girişimciler Çarşısı Filistinli Çocuklar İçin Düzenlendi

Tuzla Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, sosyal hayata alışmaları için hayata geçirilen 3'üncü Çocuk Girişimciler Çarşısı, bu yıl Filistinli çocuklar yararına düzenlendi. Bin girişimci çocuk, çarşıda kurulan stantlarda kitap, oyuncak, takı, hediyelik eşya ve yiyecek gibi birçok ürünü satışa çıkardı. 2 gün sürecek satışlardan elde edilen gelir Filistinli çocuklar için bağışlanacak.

Tuzla Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, kendi parasını kazanma mutluluğunu yaşaması ve sosyal hayata alışmaları için uygulamaya aldığı 'Çocuk Girişimciler Çarşısı'nın üçüncüsü, Filistinli çocuklar için 7 Aralık'ta başladı. Çocuklar, ekonomik farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan stantlarda, kendi getirdikleri ürünleri vatandaşların beğenisine sunarak satışlarını gerçekleştirdi. Tuzla Marina'da bulunan çarşının açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, çok sayıda öğrenci ve ziyaretçi katıldı.

"AMACIMIZ, ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK VE ONLARIN GİRİŞİMCİLİK RUHUNU GELİŞTİRMEK"

Çocukların buradan elde edecekleri gelirleri Gazzeli çocuklara ayırdıklarını söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Amacımız, çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak ve onların girişimcilik ruhunu geliştirmek. Sahip oldukları varlıklarını başka birilerine faydaları olacak şekilde ekonomiye kazandırmaları, sıfır atık noktasında fayda sağlamaları gibi birçok konuyu hedeflediğimiz Çocuk Girişimciler Çarşımız bugün çok anlamlı bir şekilde kuruldu. Çocuklarımız duyarsız kalmadı, yüreklerindeki sevgiyi eyleme dönüştürerek 3'üncüsünü düzenlediğimiz çarşımızı Gazzeli çocuklar için gerçekleştirdi. Onlarla gurur duyuyorum; minik gövdeleri var ama dünyayı kucaklayan kalplerindeki sevgiyi eyleme dönüştürüp Filistinli çocuklara iletme çabaları bütün dünyaya ders olacak kadar önemli' şeklinde konuştu.

"YARINLARDA BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN, KARDEŞLİĞİN VE BARIŞIN KAZANACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Çocuk Girişimciler Çarşısını çocukların birbiriyle tanışmaları, sosyalleşmeleri ve girişimciliği öğrenmeleri için kurduğunu söyleyen Başkan Dr. Şadi Yazıcı 'İnsan Hakları, sevgi, kardeşlik, barış, evrensel değerlerden bahseden koca koca kurum ve kuruluşların çocuklarımızdan öğreneceği çok şey var. Bugün insanlığa bir ders veren çocuklarımızı ve onları yetiştiren vatandaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gazze'deki çocuklarımızın da buradaki çocuklarımız gibi cıvıl cıvıl yaşayacağı günler yakındır. Bütün olanlara karşı, zalimlerin ve zalime destek verenlerin yarınlarda olmayacağını; yarınlarda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın kazanacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız, bunu ortaya koydu, gelecek daha güzel olacak' dedi.

6. sınıfa giden Almila İlhan, 'Öncelikle burada olmaktan çok mutluyuz. Burada satışlarımızı yapıyoruz. Kendimize bir şeyler alıyoruz. Arkadaşlarımız ile eğleniyoruz, keyifli oluyor' dedi.

Her zaman bağış yapalım diyen 4. sınıf öğrencisi Yasin Kaya ise, 'Filistinli çocuklara hep yardım edelim ve onları koruyalım. Filistinli çocuklar saldırı altında olunca kötü hissediyorum' ifadelerini kullandı.

Açılışı yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, stantları tek tek gezerek çocuk girişimcilerle sohbet etti. Tuzla Marina'daki çarşı iki gün devam edecek.