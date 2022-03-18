İSTANBUL-TUZLA'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ÇANAKKALE ZİYARETİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-TUZLA'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ÇANAKKALE ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

? Tuzla'da düzenlenen etkinlikler kapsamında, öğrencilere Çanakkale Destanı anlatıldı.

? Tuzla'da düzenlenen etkinlikler kapsamında, öğrencilere Çanakkale Destanı anlatıldı. Bu kapsamda ilçe sınırları içinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere 'Zaferin Çocukları' adlı çocuk tiyatrosu sergilendi. Gerçekleştirilen diğer bir etkinlik kapsamında ise öğrenciler, Çanakkale tarihi yarımadasını ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi Çanakkale Savaşı boyunca ortaya konmuş ruhu yaşatmak, hissettirmek ve unutturmamak amacıyla ilçe genelinde bulunan öğrencilere yönelik çeşitli programlar düzenledi.

İLK ÖĞRENCİLER TARİHİ YARIMADAYA GÖTÜRÜLDÜ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından desteklenen programlar kapsamında Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullarda Çanakkale Savaşı'nı anlatan 'Zaferin Çocukları' isimli çocuk tiyatrosu sergilendi. Tiyatroya katılan çocuklara Çanakkale ruhu anlatıldı.

Öğrencilere, Çanakkale Zaferi'ni anlatmak için yapılacak diğer etkinlikte ise Tuzla'da bulunan 22 okuldan gelecek binden fazla öğrencinin mart ayı boyunca Çanakkale'ye götürülmesi hedefleniyor. Öğrenciler, uzman rehber eşliğinde tarihi yarımadada bulunan, Çanakkale Savaşı'nın en önemli yerlerini ziyaret edecekler.

İSTANBUL-TUZLA'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ÇANAKKALE ZİYARETİ

İSTANBUL-TUZLA'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ÇANAKKALE ZİYARETİ

İSTANBUL-TUZLA'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ÇANAKKALE ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title