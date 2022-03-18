İSTANBUL-TUZLA'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ÇANAKKALE ZİYARETİ

? Tuzla'da düzenlenen etkinlikler kapsamında, öğrencilere Çanakkale Destanı anlatıldı. Bu kapsamda ilçe sınırları içinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere 'Zaferin Çocukları' adlı çocuk tiyatrosu sergilendi. Gerçekleştirilen diğer bir etkinlik kapsamında ise öğrenciler, Çanakkale tarihi yarımadasını ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi Çanakkale Savaşı boyunca ortaya konmuş ruhu yaşatmak, hissettirmek ve unutturmamak amacıyla ilçe genelinde bulunan öğrencilere yönelik çeşitli programlar düzenledi.

İLK ÖĞRENCİLER TARİHİ YARIMADAYA GÖTÜRÜLDÜ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından desteklenen programlar kapsamında Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullarda Çanakkale Savaşı'nı anlatan 'Zaferin Çocukları' isimli çocuk tiyatrosu sergilendi. Tiyatroya katılan çocuklara Çanakkale ruhu anlatıldı.

Öğrencilere, Çanakkale Zaferi'ni anlatmak için yapılacak diğer etkinlikte ise Tuzla'da bulunan 22 okuldan gelecek binden fazla öğrencinin mart ayı boyunca Çanakkale'ye götürülmesi hedefleniyor. Öğrenciler, uzman rehber eşliğinde tarihi yarımadada bulunan, Çanakkale Savaşı'nın en önemli yerlerini ziyaret edecekler.