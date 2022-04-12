TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

? Tuzla Belediyesi Aşevi 2 bin kişilik sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da sürdürüyor.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - ? Tuzla Belediyesi Aşevi 2 bin kişilik sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da sürdürüyor.

Tavuk veya etten oluşan ana yemek, çorba ve ara yemekten oluşan 3 çeşit yemek, uzman aşçılar tarafından pişiriliyor. Günün ilk ışıkları ile pişirilen yemekler paketleniyor. Paketlenen yemekler de Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına tek tek bırakılıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Yılın her günü üç çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için seferberlik başlattıklarını belirtti.

TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ

TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ

TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tuzla Belediyesi, Tavuk, Tuzla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title