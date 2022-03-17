Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında hazırlanan özel videoda Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yaşatmak ve şehitleri anmak isteyen öğrenciler, müzik öğretmenleri Ümran Kocakır'ın rehberliğinde özel bir klip hazırladı.

Klipte, cephedeki sahneleri başarıyla oynayan öğrenciler, Çanakkale Türküsü'nü piyano eşliğinde seslendirdi.

Öğretmen Kocakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibin çocuklar için çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Çanakkale Zaferi'nin duygusunu özveriyle icra ettiklerini dile getiren Kocakır, "Klip, 18 Mart'ta Tuzla Atatürk İlkokulu sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. İzleyenlerin çocuklarımızın bu çabasını takdir edeceklerinden eminiz." ifadelerini kullandı.