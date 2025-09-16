TÜZDEV Atölyelerinde Üstün Yetenekli Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfının (TÜZDEV) atölyelerinde eğitim gören üstün yetenekli ve dahi çocuklar, hem hayal dünyalarını geliştiriyor hem de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Genel merkezi İstanbul'da bulunan TÜZDEV Akademi'nin atölye çalışmalarına, aileler ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle teste tabi tutularak seçilen öğrenciler katılıyor. TÜZDEV'in 6 Eylül'de kapılarını açan atölyelerindeki programlar, Ankara, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı yürütülüyor.

"Keşif rotası projesi" kapsamında belirlenmiş bilgelik eğitim modeli doğrultusunda hazırlanan atölyelerde, sosyal becerileri ve kişisel gelişimleri destekleyecek etkinlikler düzenleniyor.

Akıl zeka oyunları, ahşap, yazılım, robot, yaşam becerileri, okçuluk ve drama gibi atölyelerde 4,5 ila 12 yaş aralığındaki öğrenciler, öğretmen ve danışmanlar eşliğinde eğlenerek öğrenme imkanı buluyor.

TÜZDEV Kayseri Şube Başkanı Alparslan Peltek, AA muhabirine, atölyelerin çocukların farklı yapılarını ortaya çıkarabildiğini ve geleceklerine yön veren tarzda olduğunu söyledi.

Süreçte çocukların becerileri, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda atölyelerin değişiklik gösterebildiğini belirten Peltek, "Bu atölyeler, çocukların üst düzeyde eğitim almalarını sağlayan, yaşam becerilerini ve akademik başarılarını oluşturabilecek tarzda yapılmıştır. Atölye sürecinde bu çocukları buralarda tutabilmenin yollarından biri de eğlenmeleri. Aksi takdirde bu çocuklar burada sıkılırlar ve çok kısa sürede ayrılma ihtiyacı duyar. Eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak tarzda eğitim lideri arkadaşlarımız, çocukları atölye sürecine dahil etmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Odak noktamız çocuklar"

Peltek, çocukların yazılım atölyesinde kendi tasarladıkları oyunları internet üzerinden paylaşabildiğini, ahşap atölyesinde ise yaptıkları ürünleri evlerinde kullanabildiklerini anlattı.

Çocukların farklı becerilerini ortaya çıkarabilme ve keşfedebilmenin en kolay yolunun bu atölyeler olduğuna değinen Peltek, şunları kaydetti:

"Bu atölyeleri zenginleştirdiğiniz zaman her biri için ayrı ortam oluşuyor. Bu da onların gelişim sürecine katkı sağlıyor. Odak noktamız çocuklar. Bu çocuklar sınıfta okullarında dışlanmış olabiliyor veya kendileri arkadaşlarını dışlayabiliyor. Burada bu eksik tarafları, atölyedeki tecrübeli arkadaşlarımızca azaltılıyor. Bu da onları akademik başarıya götürüyor. Atölyelerdeki en büyük hedefimiz, bu çocukların hem eğlenmesi hem öğrenmesi. Bu süreçte eğlenerek öğreniyor olmaları hem bizleri hem çocukları mutlu ediyor."

Keşfedilmemiş yetenekler keşfediliyor

Okul öğrenci grubu eğitimi lideri Elif Arkalı da çocukların öğrenirken sosyalleşmelerine destek olmaya çalıştıklarını, keşfedilmemiş yetenekleri keşfetmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Atölyede eğitim gören 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Mehmet Tuğrul Aydere de atölyelerde eğlenerek öğrendiğini belirtti.

Eğitimin faydasından bahseden Aydere, "Burada güzel dersler işliyoruz. Okçuluk, resim, robotik kodlama ve akıl zeka oyunlarına gidiyorum. Burada öğrendiğim bilgiler okulda çok işime yarıyor. Matematikte daha hızlı soru cevaplıyorum, Türkçe'de çok hızlı okuma yapabiliyorum." dedi.

Poyraz Göksu ise atölyedeki eğitimlerle okuldaki derslerinde soruları daha hızlı cevapladığını, atölyelerle hem eğlendiğini hem de becerilerinin geliştiğini kaydetti.