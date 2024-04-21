Tuz Gölü pembeleşmeye başladı, turistler akın etti

ANKARA - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birisi olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Renk değiştirmeye başlayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Gölün renk değiştirmeye başlamasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerin bazıları eşsiz doğal güzellik karşısında yürüyüş yaparken, kimisi de tuzlu suda çıplak ayakla yürüyerek şifa bulmak için gölü ziyaret etti. Öte yandan, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte göle yerli turistten daha çok yabancı turistin geldiği çevredeki işletmecilerce ifade edildi.

"Bu tarz bir yer görmek çok normal değil"

Ailesiyle Meksika'dan Tuz Gölü'nü ziyarete gelen Mariela Simon ilk kez tuzdan oluşan bir göl gördüğünü ifade etti. Simon ilk kez Türkiye'de bulunduğunu söyleyerek, "Sanki dünyanın başka bir yerindeymişim gibi hissediyorum, insanlar, yemek ve çevre çok güzel. Burayı gerçekten çok beğendim. Normalde bu tarz bir yer görmek çok normal değil çünkü burası tuz kaplı. Bence insanlar buraya gelmeli ve ziyaret etmeli. Ayrıca burası ücretsiz, insanlara buraya gelmelerini ve ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Burası da dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi"

Şanlıurfa'dan ailesiyle ziyaret etmeye gelen Mehmet Kaya ise, "Zaten burası da dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi. Burayı görmeye herkesi bekleriz. Burası Türkiye'nin doğal güzelliklerinden bir tanesi. Daha önce de buraya gelmiştik, bu sefer de ailecek gezip görelim dedik. Gördüğünüz gibi dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Doğal güzellik olduğu için doğa ile iç içe olmak isteyen yabancılar geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hayrettin Altun ise göldeki tuzun ayak sağlığı için yararlı olduğunu duyduğundan dolayı ziyaret ettiğini kaydetti. Altun, havaların ısınmasıyla birlikte tuzların sertleşeceğini şu an ziyaret için iyi bir zaman olduğunu dile getirdi.