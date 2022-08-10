Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ağustos ayında büyük ölçüde kuruyarak adeta tuzdan çölü andıran göl, tuzda yürüyerek negatif elektriğini atmak için Ankara ve diğer çevre illerden gelen misafirlerini ağırlıyor.

Ankara'dan güney kentlerine tatile giden tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alan Tuz Gölü'nün hayranları arasında çok sayıda yabancı turist de yer alıyor.

Bu arada, gölde bulunan algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızıya bürünüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan gölde gün batımı güzel manzaralar oluşturuyor.