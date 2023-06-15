Tuz Gölü'nde flamingoların korunması için denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanların göçmen misafirleri flamingoların korunması için denetim yapıyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanların göçmen misafirleri flamingoların korunması için denetim yapıyor.

Flamingolar martta Türkiye'deki en büyük doğal kuluçka alanlarından olan Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara geliyor. Eylül ve ekime kadar burada konaklayan flamingolar, yavrularını büyüttükten sonra sıcak ülkelere göç ediyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri de arazi araçlarıyla Tuz Gölü'nde aralıksız denetim yapıyor. Flamingo ve yavruların doğal yaşam alanlarına zarar vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alıyor.

"Flamingoları korumak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"

Denetimlere katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürü Musa Bozkurt, AA muhabirine, Tuz Gölü ve bölgedeki sulak alanları sürekli ziyaret ettiklerini söyledi.

Gece gündüz, yaz kış demeden çalışma yürüttüklerini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Ülkemiz için en önemli göçmen kuşlardan olan ve üremek için bölgemize gelen flamingoları korumak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Personelimiz, bu büyük alanda fedakarca etkin denetim yapıyor. Bu denetimlerde hem koruma hem de kontrol çalışmaları yürütüyoruz. Öncelikle koruma altındaki bölgeleri kaçak avcılıkla ilgili denetliyoruz, avcı ve olumsuz konularla ilgili ihbarlara arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Flamingolar şu anda kuluçka döneminde. Yavrular çıktıktan sonra tatlı suya ihtiyaç duyuyor. Bu suların Tuz Gölü'ne ulaşması anlamında sıkıntı olmaması için kontrollerimizi sürekli yapıyoruz. Olası durumlarda ilgili kurumlarla irtibatı sağlayıp tatlı suyu Tuz Gölü'ne ulaştırıyoruz."

Bozkurt, kentteki flamingo popülasyonunda herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Bu yıl flamingoların üremesi anlamında sıkıntısız bir dönem geçireceklerine inandıklarını anlatan Bozkurt, "Flamingo denetleme çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarından da destek alıyoruz. Flamingoları ürediği ve beslendiği alanlarda çok rahatsız etmemek gerekiyor. Biz bu hayvanları uzaktan, tedirgin etmeden ve dürbünlerle takip ediyoruz." diye konuştu.

"Kentteki doğal yaşamın bozulmaması anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Kuşların doğal ortamlarına girilmemesi için uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kentte şu ana kadar av konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmadık. İnşallah bundan sonra da olumsuz bir durumla karşılaşmayacağız. Sadece flamingo için değil, kentteki doğal yaşamın bozulmaması anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Doğa ve kuş fotoğrafçılarıyla flamingo görmek isteyenleri bölgeye getiriyoruz. Bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte hayvanları koruyup, çoğaltabilmek anlamında çalışma yürütüyoruz."