Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 49 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir tırın taşıdığı tuz yükü altında gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeklerin tepkisiyle ortaya çıktı.

Tuz çuvalları arasında gizlenen 49 kilogram eroin yakalandı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen uyuşturucu operasyonunda 49 kilo eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı yakın takibe aldı. İlk olarak yapılan belge kontrolünde aracın taşıdığı yükün tuz olarak beyan edildiği görüldü. Ardından detaylı kontrol için x-ray taramasından geçirilen aracın dorsesinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Şüpheli tır arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpek eşliğinde aramaya tabi tutuldu. Çuvallara narkotik dedektör köpeğin yoğun tepkiler verdiği görülünce, açılan çuvalların içerisinden tuza benzer toz maddeler bulunduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tespit cihazıyla yapılan analiz neticesinde söz konusu şüpheli maddelerin eroin olduğu belirlendi. Operasyonda toplam 49 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan uyuşturucuya da el konuldu.