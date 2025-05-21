Tüylü Çan Çiçeğini Koparanlara 577 Bin TL Ceza!

Tüylü Çan Çiçeğini Koparanlara 577 Bin TL Ceza!
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Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde yetişen nesli tükenmekte olan tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 577 bin 212 TL olarak belirlendi. Jandarma, bölgeyi denetleyerek vatandaşları bilgilendiriyor.

AYDIN'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde yetişen ve yörenin en önemli endemik türlerinden biri olan tüylü çan çiçeğini koparmanın cezasının 577 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde yetişen tüylü çan çiçeğini yerinde inceledi. Nesli tükenmekte olan çiçeği koparana 577 bin 212 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. Jandarma ekipleri çiçekleri kontrol ederken, bölgedeki vatandaşları da bitkinin korunması ve koparılmaması konusunda broşür dağıtıp, konuyla ilgili bilgilendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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