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Tuvalet Giderinde Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tuvalet Giderinde Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Isparta'da bir kahvehanenin tuvalet giderinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

ISPARTA'da kahvehanenin tuvalet gider borusunda sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Emre Mahallesi'nde dün bir kahvehanenin tuvalet giderinden kedi sesi duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kedinin gider borusuna sıkıştığını belirledi. Ekipler, yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Tuvaletin alt kısmındaki gider borularının sökülmesine karar verildi. Uzun uğraşlar sonucu gider borularını söken ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan yavru kedi, korumaya alınarak Isparta Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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