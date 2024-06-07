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Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ikinci astronotu olarak uzay uçuşuna başlıyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in insanlı uzay araştırmalarına katkı sunacak 7 deney gerçekleştireceğini açıkladı. Atasever'in uzay uçuşu canlı olarak izlenebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Tuva Cihangir Atasever, ay yıldızlı bayrağımızla gerçekleştireceği misyonda, insanlı uzay araştırmalarımıza katkı sunacak 7 deney gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yarın saat 17.00'da gerçekleştireceği uzay uçuşuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saat. Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor. Bu kez görev, yörünge altı araştırma uçuşu. Tuva Cihangir Atasever, ay yıldızlı bayrağımızla gerçekleştireceği misyonda, insanlı uzay araştırmalarımıza katkı sunacak 7 deney gerçekleştirecek."

Tuva Cihangir Atasever ise sosyal medya hesabından, "Gerçekleştirdiğimiz deney entegrasyon uçuşları hem uzay görevi öncesinde deneylerimize yönelik önemli testler yapmamızı hem de dinamik koşullara aşinalık kazanmamızı sağladı. Bundan sonraki uçuş uzaya." paylaşımında bulundu.

Uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması ise Atasever'in de içinde bulunduğu Galactic 07 mürettebatının, aldığı g kuvveti ve kabin eğitimine ilişkin bir video yayımlayarak, bu eğitimle mürettebatın uzay yolculuğunda nelerle karşılaşabilecekleri hakkında fikir edindiğini belirtti.

Uçuş canlı yayınla izlenebilecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise paylaşımında, Türk Uzay Bilim Misyonu'nun kaldığı yerden devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Misyonu ile 7 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirmek üzere uzay görevine başlıyor." açıklamasını yaptı.

TÜBİTAK UZAY ise "Türk Astronot Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu ile devam ediyor. Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuş özel yayını https://www.youtube.com/c/tubitak adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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