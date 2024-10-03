Tütüncü cinayetinde o dönem 17 yaşında olan sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Olay, geçen yıl 16 Mayıs'ta Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünleri satılan dükkanı işleten, 9 çocuk babası Şefik Kaya, göğüs bölgesinden tabancayla 4 kurşunla vurularak öldürüldü. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan bir süre önce pazar yerinde tezgah açma meselesinden çıkan kavgadan dolayı Şefik Kaya ile aralarında husumet olduğu öğrenilen E.K., babası İ.K. ve dayısı K.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, İ.K. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BABAMIN KIZ ARKADAŞIMLA BULUŞTUĞUNU BİLMESİNİ İSTEMİYORDUM'

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar ve öldürülen Şefik Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık E.K., olay günü kız arkadaşıyla buluştuğunu, bu durumu ailesinin bilmesini istemediğini, daha sonra da okula gittiğini söyledi. Mahkeme başkanının olay günü öğleden sonra kıyafet değiştirme sebebini sorması üzerine E.K., "Kız arkadaşım hediye aldığı penyeyi üzerimde görmek istedi" diyerek cevapladı. Önceki ifadelerinde olay günü öğlen saatlerinde mescide gidip namaz kıldığı ve orada uyuyakaldığını ifadeleri hatırlatılan E.K., "Babamın kız arkadaşımla buluştuğumu bilmesini istemiyordum. Onun için bu şekilde ifade verdim. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum. Maktul Şefik Kaya'yı tanımıyorum" dedi.

'ÇOCUĞUM SUÇSUZDUR'

Tutuksuz olarak yargılanan İ.K. maktulle hiçbir davasının olmadığını belirterek, "Kulaktan dolma dedikodular. Çocuğum suçsuzdur, çocuğum böyle bir şey yapmadı. Çocuğum benden çekindiği için kız arkadaşıyla o gün beraber olduğunu söylememiş, farklı şeyler söylemiş" ifadelerini kullandı. K.K. ise maktulle bir görüşmüşlüğünün olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

SAVCI: 'E.K.'NIN ŞEFİK KAYA'YI ÖLDÜRDÜĞÜ SABİT'

Tanıkların dinlendiği duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında suça sürüklenen çocuk E.K.'nın suç tarihi ve saatinde Şefik Kaya'nın işlettiği dükkana giriş-çıkış yaptığı ve buna ilişkin görüntü kayıtlarının dosyada mevcut olduğunu belirtti. Olay saatlerinde sanığın derslere katılmadığını da belirten savcı, sanığın olaydan sonra kıyafetlerini değiştirmesi ile yüz swap izinde atış artığı bulunduğunu bildirerek E.K.'nın Şefik Kaya'yı öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti.

Savcı, mütalaasında tutuksuz yargılanan baba İ.K.'nın yaptığı telefon görüşmesine de değindi. İ.K.'nın, kardeşi ve kardeşinin arkadaşını arayarak eski bir husumete dayalı olarak azmettirmesi sonucu oğlu E.K. tarafından gerçekleştirildiğinin tapelere yansıdığını belirten savcı, bu doğrultudaki tanık anlatımları ile E.K. ile maktul arasında herhangi bir husumet olmadığını mütalaasında bildirdi. Geçmişte yaşanan bir kavga olayından dolayı İ.K.'nın Şefik Kaya ile husumeti olduğunu, oğlu İ.K.'yı azmettirdiği, diğer tutuksuz yargılanan E.K.'nın dayısı olan sanık K.K.'nın ise olayın ardından halasının evine gelen E.K.'nın üzerinde bulunan kıyafetleri değiştirmesini sağladığını ifade etti.

Savcı, E.K. hakkında olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası, sanık İ.K. hakkında 'Azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası ve sanık E.K.'nın oğlu olması nedeniyle cezanın artırılması, K.K. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

'DOSYA KAPSAMINDA HİÇBİR SOMUT DELİL YOK'

E.K.'nın avukatı Tolgahan Özmen duruşmada, "Mütalaaya katılmıyoruz. Olay anı itibariyle müvekkilin orada olduğuna dair dosya kapsamında hiçbir somut delil yoktur. Jandarma soruşturma aşamasındaki hatalı, ehil ellerden çıkmayan değerlendirmeler neticesinde bir neticeye varılmıştır" dedi.

Suçun, E.K. tarafından işlenmiş olması halinde en az 4-5 saniyelik bir zamana ihtiyaç olduğunu belirten Avukat Özmen, "Kamera kayıtlarına göre müvekkilin 1 saniye içerisinde 4- 5 el ateş edip olay yerinde boş kovan ya da hiçbir iz bırakmadan oradan uzaklaşmış olması gerekeceğine dair değerlendirmeleri ve uzman görüşünü dosyaya sunduk" ifadelerini kullanarak müvekkilinin çocuk yaşta olduğunu, bu kadar kısa süre içerisinde bu tarz bir eylemi gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Sanıklar avukatlarının beyanlarına katıldığını belirtti. Mahkeme, E.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek avukatların mütalaaya karşı süre talep etmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.