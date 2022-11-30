Tütün ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te yasalaştı

Tütün ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

50 MİLYON LİRA TEMİNAT ALINACAK

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak. Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.