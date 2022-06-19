Tütün Üretimi ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Solgun, Hatay'da Tütün Üretimi ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Antakya, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Tütün Üretimi ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Antakya, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Solgun, Büyük Yayladağı Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Cahit Aşkar ve tüccarlarla birlikte tütün ekim alanlarını gezdi. Ardından üreticilerle buluşan Solgun ve beraberindekiler, üreticilerin istek ve sorunlarını dinledi. Heyet, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Hatay Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Fatih Yılmaz'ı da ziyaret etti. AA / Salim Taş - Güncel Yayladağı Altınözü Hatay Güncel Haberler

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