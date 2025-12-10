Haberler

Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 12-18 Aralık tarihlerinde okullarda düzenlenecek etkinliklerle yerli üretimin önemi, doğal kaynakların korunması ve tasarruf kültürü üzerine bilinçlendirme yapacak. Etkinlikler, çocuklara öz güven kazandırmayı ve çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda 12-18 Aralık'ta kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli üretimin önemi, doğal kaynakların korunması ve tasarruf kültürünün vurgulanacağı etkinlikler düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklarda öz güven ve sorumluluk bilinci oluşturmak, milli, manevi ve kültürel değerleri benimseterek yerli üretim ve tüketimi teşvik etmek, çevre farkındalığı geliştirmek ve sağlıklı tüketim alışkanlıkları kazandırmak amacıyla okullarda her yıl Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan beceri ve değerlerle uyumlu biçimde, çocuklar ve gençlerin üretken, vatansever ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine, aynı zamanda yaşanabilir bir çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlayacak şekilde kutlanacak.

Etkinliklerle, okulların yakın çevresindeki tarım, sanayi ve teknolojideki önemli gelişmeler ile üretilen ürünlerin bölgeye ve ülkeye sağladığı katma değerin önemine vurgu yapılacak.

Uygulanması planlanan etkinliklere veliler de dahil edilerek tasarruf kültürünün yalnızca okulda değil, ev ortamında da pekiştirilmesi sağlanacak.

Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi gibi temaları içeren etkinlikler düzenlenecek

Hafta boyunca okullarda yerli üretimin ekonomiye katkısı, tasarruf alışkanlıkları kazandırmak, ekonomik bilinç oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, coğrafi işaretli ürünlerin önemi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve çevre bilinci gibi birçok konu işlenerek bu temaları içeren etkinlikler yapılacak.

Ayrıca, okul öncesi çocuklar ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan dijital içeriklere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek.

Okul öncesi çocuklar için yerli malı etkinlik takvimi hazırlandı

Okul öncesi eğitim kademelerine yönelik hazırlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinlik Takvimi"nde çocuklarda tasarruf bilincinin erken yaşlarda gelişmesini desteklemek hedeflendi.

Etkinlik takviminde, doğal kaynakların tanınması, geri dönüşüm, sıfır atık ve ileri dönüşüm uygulamaları, ihtiyaç-istek ayrımı, yerli üretim ve coğrafi işaretli ürünler, yatırım kavramının para, emek, zaman, bilgi ve doğa boyutlarıyla ele alınmasına yönelik çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesini sağlayacak içerikler oluşturuldu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

title