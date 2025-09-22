Tutuksuz Sanıklar Duruşmada Savunma Yaptı

TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMA YAPIYOR

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 2'nci oturuma Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müşteki ve avukatlar katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla yeniden başladı. Duruşmada savunma yapan Örnekköy 3. Etap'ta kooperatif adına inşaatı yapan Ahmet K, siyasi mobbinge maruz kaldıklarını söyledi. Ahmet K., "Siyasi bir çekişmenin içine düşmüşüz. Sonradan anladık. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından devamlı mobbinge uğradık. İlk olarak çimentonun rengini beğenmedikleri için 45 gün durduk. Sonrasında da birçok defa inşaatları durdurdular. O dönem Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın zabıtaları şantiyeyi mühürledi. Bunları engelleyemedik ve yıkım kararı çıktı. 'Elimizde olsun' diye yıkıma sebep gösterdikleri her şeyi videoyla kayıt altına aldık. Birçok üniversiteden konuyla alakalı rapor istedik. Yalnızca Ege Üniversitesi olumlu dönüş yaptı. Oradan hocalarımız bir gün gelip incelemelerde bulundu. Ertesi gün de geleceklerdi ancak bizi arayarak gelemeyeceklerini bildirdiler. Ben de aldığım paraları iade ettim ve işten ayrıldım" dedi.

'ERKOL'UN OĞLU SUÇLAMALARI REDDETTİ'

Uzundere 3. Etap New Town Projesi inşaatının yapım işinin İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi tarafından verildiği 'Ares' isimli şirketin ortağı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F.E. de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı. F.E., "Ben, şirket çalışanıydım, sadece işler yürüsün diye imza atabilmem için bana yüzde 1 hisse verdiler. Sözleşmeye uyulmadı, zemin kazılmadı ve ruhsat gelmedi. Bu süreçte maliyetler arttı. Biz de bu işten ayrıldık, biz kooperatifle ilişki halindeydik. İZBETON ve büyükşehirle değil. Şirketten de maaşım dışında bir şey almadım" diye konuştu.

Kooperatifle inşaat işi için sözleşme imzaladıklarını belirten tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet T. ise "Egeli İş Adamları Kooperatifi ile sözleşme imzaladık. Yeri bize söz verilen tarihte teslim etmediler. Bu süreçte birkaç kez ihtar gönderdik. 1,5 yıl sonra da sözleşmemizin feshedilmesini istedik. Yer tespiti yapılamadığı için inşaata hiç başlamadık, mağdur olan biziz" dedi.

'SUÇ İŞLEMEDİK'

Duruşmada söz verilen İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Çağlar K. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Çağlar K., ifadesinin devamında, "İnşaatlar uzun aralıklarla durduruldu. Kendi iç dinamikleriyle halledebilecekleri sorunu halletmemeleri bizce kötü niyettir. İş yapabildiğimiz 1,5 senede 3 blok inşaat yaptık. Yeni gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sözleşmeyi haksız yere feshetti. Biz de dava açtık. 273 mağdur arasında eşim ve tutuklu sanık kooperatif başkanımız Cihangir Lübiç'in eşi ve kızları da var. Ortada dolandırıcılık ve kamu zararı yoktur. Kooperatifimizin üyelerinin mağduriyeti vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladık. Kooperatifimiz 25 Eylül'de bu protokolün kabulü için toplanacak. 273 kişinin dairelerinin en kısa sürede teslim edileceğine inanıyorum. Biz suç işlemedik" dedi.

Savunmaların alınmasını ardından heyet duruşmaya öğle arası verdi.

