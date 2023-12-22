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Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için avukatlarından basın açıklaması

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Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez hak ihlali kararı verilen tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için avukatları, meslektaşları ve destekçileri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlar, Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verilen tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay için avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Tutuklu milletvekili Can Atalay için avukatları, meslektaşları, Berkin Elvan'ı annesi Gülsüm Elvan'ın da bulunduğu arkadaşları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne bugün basın açıklaması yaptı. Grup, "Can Atalay'a özgürlük" pankartı açtı. Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, 6 ayı aşkın bir süredir Anayasa'nın uygulanmasını beklediklerini ifade ederek "Bildiğiniz gibi daha önce verilen bir Anayasa Mahkemesi kararı vardı ve Türkiye tarihinde daha önce örneği görülmemiş bir biçimde Yargıtay tarafından Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasına diye hüküm kurulmuştu. Bunun kabul edilemez olduğunu biliyorduk. Bunun hukukla herhangi bir bağı olmadığını biliyorduk" dedi. AYM'nin ikinci kez verdiği kararı dün saat 15.30 sıralarında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiğini, AYM'nin oybirliğiyle karar verdiğini de söyleyen Özen, "Bunun anlamı şudur, daha önce eleştirdiğimiz ve aleyhte oy kullanan, muhalefet şerhi yazan AYM üyeleri bile aslında demiş oldular ki, 'Bizce burada bir ihlal yok AYM'nin kararları kesin, bağlayıcıdır ve uygulanmak zorundadır.' Zaten bir şüphe yoktu, bir kez daha tescillenmiş oldu. Anayasa'nın 153. maddesi hala yürürlükteyse, eğer bu ülkede yurttaşların hukuk güvencesi hala varsa Can Atalay'ın bir dakika daha vakit kaybedilmeden hemen, bugün tahliye edilmesi bir Anayasal zorunluluk. Bunun yapılmaması suçtur" dedi. Avukat Özen, bugün kararı alana kadar kalmaya devam edeceklerini de belirtti. Avukat Özgür Urfa ise, "Artık bir dakika bile fazladan tutulması mümkün değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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