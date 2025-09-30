Tutuklu Sanıklar Beraat Talep Etti, Duruşma 10 Ekim'e Ertelendi

Esas hakkında mütalaanın ardından söz verilen sanıklar beraat talebinde bulundu. Sanıklardan Mesut Türkan, "Boyumuzu aşan koşullarda üstlerimize bildiririz. Görüntülü ve sesli aramayla durumu bildirdik. WhatsApp grubunda da paylaştık. Görevimi layıkıyla yerine getirdim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Arızaya müdahale eden sanık Fırat Akbay da "Arızayı bildirmek için tüm sorumluluklarımı yerine getirmişim. Görevim gereği dubayı koyup oradan ayrıldım. Benim alanımda olmamasına rağmen bunları yaptım. Birileri zarar görmesin diye yaptım. Üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaptım. Daha ne yapayım? Gazeteye ilan mı vereyim" ifadelerini kullandı.

'TEK İSTEDİĞİMİZ ADALET'

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulunurken, sanık avukatları esas hakkında mütalaaya ilişkin süre talep etti. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedip duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Özge Ceren'in babası Ahmet Abi, "Kurum, kuruluş ve kişilerin en ağır şekilde ceza alacaklarına inanıyorum. Adalete güveniyorum. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza alacaklarını umuyorum" dedi.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise "Karar duruşması 10 Ekim'de görülecek. Büyük ihtimalle karar çıkacak. Başından beri söylediğimiz tek şey olayda ihmal ve kusuru olanların hak ettikleri cezayı almaları ve insanların yolda yürürken ölüm endişesi taşımaması. Tek isteğimiz adaletin gerçekleşmesidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan basın açıklaması öncesinde tutuklu sanıklardan Arif Kapuş'un eşi Müjgan Kapuş yargılamanın adil olmadığı iddiasıyla tepki gösterdi.