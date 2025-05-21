Tutuklu Öğrencilerin Duruşması 30 Mayıs'ta

Tutuklu Öğrencilerin Duruşması 30 Mayıs'ta
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Tutuklu Öğrencilerin Duruşması 30 Mayıs'ta
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencilerinin duruşması 30 Mayıs'ta görülecek. Aileleri, öğrencilerin tahliyesi için destek çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencilerinin duruşması 30 Mayıs'ta görülecek. Tutuklu öğrenciler, duruşmaya destek çağrısında bulundu.

Tutuklu gençlerin aileleri, çocuklarıyla görüşmelerinin ardından CHP'nin Pendik'te düzenlediği mitinge katıldı. Burada ANKA Haber Ajansına konuşan aileler, çocuklarının bir an önce tahliye edilmesini beklediklerini söyledi. Aileler, 30 Mayıs'ta görülecek duruşmaya destek çağrısında bulundu.

Tutuklu aileler adına Emine Çepniler, gençlerin Silivri'den yazdıkları mektubu okudu. Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Öncelikle herkese sevgiler, selamlar. Sizlere tabiri caizse esir tutulduğumuz Silivri Cezaevi'nden sesleniyoruz. Cumhuriyetin çocukları olarak hak, hukuk, adalet için verdiğimiz mücadele neticesinde buradayız. İşlemediğimiz suçun cezasını tutukluluk adı altında çekiyoruz. Ailemizden, sevdiklerimizden, okul sıralarımızdan ve en önemlisi özgürlüğümüzden mahrum bırakıldık. Koğuşun her köşesine astığımız Türk bayraklarının altında Atatürk'ün izinde geleceği için mücadele eden biz gençler dört duvar arasında bir an önce adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz.

Bizim burada dört duvar arasında yankılanan çığlıklarımızı milletimizin duymasını ve sesimiz olmasını istiyoruz. Yapılan suçlamalardan hüküm giysek bile bir gün dahi cezaevinde olmamamız gerekirken bugün 59'uncu gündeyiz. 30 Mayıs'ta mahkemede özgürlüğümüze kavuşmak umuduyla artık gün sayıyoruz. 30 Mayıs'ta mahkememizde sizlerin de yanımızda olmasını çok istiyoruz. Sevdiklerimize, bizi sevenlere, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle herkese sevgiler, saygılar."

Kaynak: ANKA / Güncel
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