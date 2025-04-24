Tutuklu Öğrenci Esila Ayık Hastaneye Kaldırıldı

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın avukatı Ümit Özkan, kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan müvekkilinin 23 Nisan Çarşamba günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını fakat buna rağmen tutukluluk itirazlarının hala incelenmediğini açıkladı.

Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Dayanışma Sahnesi'ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın avukatı Ümit Özkan ANKA'ya konuştu. Esila'nın 23 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra fenalaşarak acile kaldırıldığını dile getiren Özkan bugün muayene bilgilerini hakime sunacaklarını, tutukluluk itirazının hala incelenmediğini söyledi:

"Esila bugün öğleden sonra fenalaşarak hastaneye acile kaldırılmış. Tansiyonu yükselmiş. Hatta bir ara kısa süreli bilincini kaybetmiş. Yürümekte güçlük çektiği için tekerlekli sandalyeyle ambulansa bindirilmiş. Kalbi sıkışmış ve nefes almakta zorlanmış. Hastanede serum verilmiş, EKG ve EKO çekilmiş ve ilaç yazılarak taburcu edilmiş. Bugün Nefrolojiye gidecekti. Hastanede 'Kardiyolojiye de görün' denilmiş. O sırada mesai bittiği için uzman doktor yokmuş. Bugün yeni muayene bilgilerini alıp hakime sunacağız. Tutukluluk itirazımız ise halen incelenmedi."