Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti

Zerin Kılınç'ın yakınları mahkeme çıkışı sinir krizi geçirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ikinci kattaki evinin penceresinde düşen Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan Yılmaz S., 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraat etti. Mahkeme çıkışında maktul Zerin Kılınç'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Zerin Kılınç, sevgili ile birlikte yaşadığı 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan sevgilisi Yılmaz S., serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatının şikayetçi olmasıyla tekrar başlatılan soruşturmayla gözaltına alınan Yılmaz S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Vicdanen kendim elimden geleni yaptım"

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz S., duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya maktul Zerin Kılınç'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Yılmaz S., "O gün yaşananlar anormaldi, evet. Aileyle biz daha önce bir araya gelmiştik. Onlar bile benim bunu yaptığıma inanmamıştır. Ben 7-8 saat ikna etmeye çalıştım. Tatile gidelim dedim. İkna edemedim. Moralinin düzelmesi ve normale dönmesi için elimden geleni yaptım. Ben 14-15 saniyede aşağı inmişim. Ben de zaten olay sonrası şoktaydım. Vicdanen kendim elimden geleni yaptım. Tüm gün onun moralini düzeltmeye çalıştım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık hakkında, 'Atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek' beraat kararı verdi. Ayrıca sanık Yılmaz S. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın hükmen tahliyesine karar verdi.

Zerin Kılınç'ın yakınları mahkeme çıkışı sinir krizi geçirdi

Mahkeme sonrası maktul Zerin Kılınç'ın ailesi Eskişehir Adliyesi önünde basın mensupları ile bir araya geldi. Kardeşi Zerin Kılınç'ı öldürdüğü şüphesiyle yargılanan Yılmaz S. hakkında verilen beraat kararına tepki gösteren Zeynep Altunluoğlu, sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren Zeynep Altunluoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Yavrumun kanı yerde kaldı"

Mahkemenin kararına tepki gösteren Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, "Yavrumun yavrusu evde bekliyor hakime hanım, Zerin'imi de getir hadi kansızı çıkardın hakime hanım. Senin de yavrun vardır dilerim Allah'tan. Getir Zerin'imi yavrusu evde bekliyor. Yavrumun kanı yerde kaldı" dedi.

Mahkeme heyetinin vermiş olduğu karara itiraz edeceklerini belirten Avukat Ahmet Seyhan şu ifadeleri kullandı:

"Sanığın o saçma sapan, birbirinden anlamsız, evde ki o savaş halindeki beyanları tamamını doğrular nitelikte bir beyan oldu. Şüpheden sanık yararlanır dendi ama ortada şüphe yoktu, bilimsel mütalaa vardı. Bilimsel mütalaa, CMK kapsamında alınmıştır. Erciyes Üniversitesi'nden alınmış bir mütalaa, Eskişehir'de bilirkişiler de yüksekten düşme konusunda uzman olmamasından dolayı biz mütalaa alacağımızı söyledik. Sanık, bu mütalaanın içeriğine dair herhangi bir itirazda bulunamadı. Sanığın beyanlarında yere düştüğünde "sekme var" diyor. Bir insan yere düştüğünde zaten sekmez, top değil bu zaten. Bunların hepsine mahkeme inandı, öyle söyleyeyim. O yüzden şaka gibi bir karar, ama komik değil diyoruz. Ama bundan sonrası için, Eskişehir bölgesi için önerim, kadınların daha dikkatli olması. Çünkü, katiller serbest. Katillerin serbest olduğu bir adalet sistemi de maalesef güvenilir değildir. Hem Aile Bakanlığı, hem biz kararı istinaf edeceğiz."