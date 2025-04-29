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Tutuklu Bulunan Menajer Ayşe Barım Hakkında 30 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı

Tutuklu Bulunan Menajer Ayşe Barım Hakkında 30 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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