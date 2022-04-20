Tutuklanan orman yangını şüphelisi: Arkadaşım yanımıza geldiğinde arkasından ateş çıkıyordu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden Özkan Özgül ifadesinde, yangına arkadaşı Yılmaz Tabak'ın neden olduğunu söyledi. Özgül, "Yanımıza geldiğinde arkasından ateş çıkıyordu. Niye böyle yaptığını sordum. Yılmaz, 'Boşver' cevabını verdi" dedi.

Yakaköy ile Dereköy mahalleri arasındaki makilik ve ağaçlık bölgede 17 Nisan'da saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında 2,5 hektarlık alan zarar gördü. Sabotaj ihtimali üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saat 04.30 sıralarında Yakaköy mevkisinde yangının çıktığı ilk bölgeden içinde şoförle birlikte 3 kişinin bulunduğu taksinin çıkış yaptığı ve yaklaşık 10 dakika sonra da alevlerin yükseldiği tespit edildi. Polis, taksinin plakasından yola çıkıp, şüpheliler Özkan Özgül, Yılmaz Tabak ve Serdar Dıngıl'ı gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si, ifadelerinde alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için araçtan indiklerini söyledi. Diğer şüpheli ise yangına kendilerinin neden olduğunu itiraf etti. Şüphelilerin yangının çıktığı bölgenin yakınında arazilerinin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Yılmaz Tabak 'kasten yangına sebebiyet vermek', Özkan Özgül ve Serdar Dıngıl ise 'taksirle yangına sebep olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.