Tutkuyla biriktirdiği kitaplarını okuma sevdalılarıyla ücretsiz paylaşıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 37 yaşındaki Ali Kemal Adaş, uzun zamandır biriktirdiği 20 bin kitabı açtığı sahaf dükkanında okuma tutkunlarıyla ücretsiz paylaşıyor.

Adaş, çocukluk dönemlerinden itibaren okuma tutkusuyla aldığı kitapları evinde biriktirmeye başladı. Kitaplardan başka insanların da faydalanması için yaklaşık 2 ay önce ilçe merkezine sahaf dükkanı açan Adaş, ticari faaliyetinin yanı sıra farklı bir çalışmaya da imza attı.

Ali Kemal Adaş, dükkanına gelerek kitap okumak isteyenlere eserleri ücretsiz sunmaya karar verdi. Kitaplarını vatandaşlara ödünç veren Adaş, okuma tutkunlarının bu uygulamadan ücretsiz faydalanmasını sağladı.

Adaş, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayalini kurduğu sahaf dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okuduğu kitapları insanlarla paylaşmanın kendisine ayrı bir mutluluk kazandırdığını dile getiren Adaş, "İsteyen, buradaki kitap, dergi, ansiklopedi gibi eserleri ödünç alarak evine götürüp okuyup geri getirebiliyor. İsteyen buradaki okuma salonunda kitap okuyabiliyor. Kitap satın almak isteyenler ise çok düşük bir ücret ödeyerek istediği kitaba sahip olabiliyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Demir de sahafa çok sık geldiğini ve kitaplardan oldukça sık faydalandığını anlatarak, "Burada birçok kitabın ilk baskılarını bile bulabiliyorsunuz. Buraya gelerek kitap ödünç alabiliyor, okuduktan sonra iade edebiliyorsunuz." diye konuştu.

Meltem Avcı da ailesiyle sahafta kitap okuduklarını ifade etti.

Berna Bulu, sahafta ailecek kitap ödünç alabildiklerini ve bunları okuduktan sonra geri getirebildiklerini kaydetti.