Tutar Apartmanı Davası: 63 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanıkların Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanması sürdü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Savcı, sanık B.B'nin tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararı ile tahliyesi, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Duruşmada beyanı alınan müşteki C.S, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Depremde eşim ve oğlumu kaybettim. Acım halen ilk gün olduğu gibi tazedir. Deprem öncesinde bu binada kolonların kesildiğini ve kapsamlı bir tadilat yapıldığını duydum. Tüm sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ederim." dedi.

Sanık O.B. 2018'de M.H.T'den satın aldığı dairede kiracının tadilat yaptığını ileri sürdü.

Mütalaayı kabul etmeyen O.B, "Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunun bilimsel dayanağı yoktur. 16 aydır tutukluyum, suç işlemedim. Biz kurban olarak seçiliyoruz. Bizim dükkanımız zaten yıkılmadı. Hakkımızdaki beyanlar gerçek değildir. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık B.B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle konuştu:

"Önceki celselerde de belirttiğim gibi binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Biz bu binada asla kolon kesmedik, kapsamlı ve ağır tadilat yapmadık, kiriş kesmedik. Binanın statikine zarar vermedik. C.A. depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın da mühendisidir. O apartmanda ben de yakınlarımı kaybettim. Bu binada tadilat yapan kişiyi ben de lanetliyorum. Oğlum O.B. Çukurova Belediyesinin ilgili birimine sadece basit tadilat izni için başvurdu. Biz kimseyi silahla tehdit etmedik."

Sanık C.A'nın Adana'da 20 bina projesi yaptığını ve bunlardan 4'ünün depremde yıkıldığını iddia eden B.B, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ise görevi sırasında herhangi bir kusurunun olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B, B.B. ile C.A'nın "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanmasına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Binada 63 kişi yaşamını yitirmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince apartmanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları ve bu tadilatın binaya zarar verdiği tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.