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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Kokteyli Yapıldı

7 Aralık 2023 22:23 Son Güncelleme: 22:25 Abone Ol

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Yüksek İstişare Konseyi kokteyli Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Kokteylde, Bekir Ünlüataer ve orkestrası tarafından 'Mustafa Kemal'in Sevdiği Şarkılar' adıyla müzik dinletisi sunuldu. Kokteyle birçok siyasi ve iş insanı da katıldı.