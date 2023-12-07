TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Kokteyli Yapıldı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Yüksek İstişare Konseyi kokteyli Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Kokteylde, Bekir Ünlüataer ve orkestrası tarafından 'Mustafa Kemal'in Sevdiği Şarkılar' adıyla müzik dinletisi sunuldu. Kokteyle birçok siyasi ve iş insanı da katıldı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi kokteyli Ankara Sheraton Otel'de yapıldı. Kokteylde; Bekir Ünlüataer ve orkestrası "Mustafa Kemal'in Sevdiği Şarkılar" adıyla müzik dinletisi verdi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteyli Ankara Sheraton Otel'de bu akşam yapıldı. Kokteyle; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu katıldı.
Kokteylde; Bekir Ünlüataer ve orkestrası "Mustafa Kemal'in Sevdiği Şarkılar" adıyla müzik dinletisi verdi.
Cumhuriyet'in 100. yılındaki son TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı ise yarın sabah saat 10.00'da Sheraton Otel'de yapılacak.