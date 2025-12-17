Haberler

Tüsiad ve Çin İş Dünyası Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

Güncelleme:
TÜSİAD, Shenzhen Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla iş birliği mutabakatı imzaladı. Toplantıda iki kurum arasındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

(ANKARA) - TÜSİAD, Shenzhen Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile iş birliği mutabakatı imzaladı.

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Shenzhen Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkan Yardımcısı Zhou Jianjun ve beraberindeki heyet, TÜSİAD'ı ziyaret etti. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ev sahipliğindeki toplantıda, Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirme konusunda öne çıkan alanlar ve iki kurum arasındaki iş birliği fırsatları ele alındı. Toplantının sonunda, TÜSİAD ile Shenzhen Sanayi ve Ticaret Federasyonu arasında bir iş birliği mutabakatı imzalandı."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

