Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. TÜSİAD heyeti, siyasi parti ziyaretlerini İYİ Parti ile sürdürdü. Gün içinde HDP Genel Merkezine ziyarette bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partisinin genel merkezinde görüştü. ANKA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.