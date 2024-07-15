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TÜSİAD 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması

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TÜSİAD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla demokrasiyi koruma ve güçlendirme sorumluluğunu vurgulayan bir açıklama yayınladı.

(İSTANBUL) - TÜSİAD'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklamasında, "Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele edenlere yönelik en önemli sorumluluğumuz demokrasimizi her koşulda korumak ve güçlendirmektir.TÜSİAD olarak evrensel demokratik ilkelerin ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Cumhuriyet değerlerine vurgu yapılan açıklama şu şekilde:

"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine, yaşamlarını ortaya koyarak karşı duran tüm vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele edenlere yönelik en önemli sorumluluğumuz demokrasimizi her koşulda korumak ve güçlendirmektir. Çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerleri demokrasimizi güçlendirme yolunda pusulamızdır. TÜSİAD olarak evrensel demokratik ilkelerin ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA / Güncel

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