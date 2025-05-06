TÜSEB ve ASELSAN'dan Yerli Kalp-Akciğer Makinesi

TÜSEB ve ASELSAN iş birliği ile geliştirilen kalp-akciğer makinesi tanıtıldı

ANKARA - Yerli ve milli imkanlarla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve ASELSAN iş birliği ile geliştirilen kalp-akciğer makinesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla TÜSEB ve ASELSAN iş birliği ile geliştirilen kalp-akciğer makinesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen tanıma Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve sektör temsilcileri katıldı. Programda konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bir enstitüler topluluğu. Bizim 9 tane enstitümüz var şu aşamada. Kanser, Aşı Enstitüsü, Sağlık Politikaları Enstitüsü, Yapay Zeka Enstitüsü gibi enstitülerimiz. Her bir enstitümüzün başkanı, konusunda uzman, profesyonel olan hocalarımız ve ekipler ile oluşturuluyor. TÜSEB bütçesini Cumhurbaşkanlığı'ndan alıyoruz. Geçen yılki toplantılarla birlikte bu yıl bizim TÜSEB'in bütçesi iki kat artırıldı. Bu artırılan bütçemizin yüzde 70'i sadece proje desteklerine ayırdık. Yani TÜSEB'in hedefi sağlık alanında harika inovasyonların yapılması. TÜSEB günümüz teknolojisinin değil, geleceğin teknolojilerini de geliştirmek için kurulmuş bir enstitü topluluğudur. Gerçekten şu anda motive bir ekip olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Makinenin üretim aşamasına ilişkin konuşan Kervan, "Önce iyi bir fizibilite çalışması gerekiyordu. Bu fizibilite çalışmasından sonra ASELSAN'daki mühendis arkadaşlarımız ve bizim hekimlerimizin önerileri doğrultusunda çalışmaya ve ürünü oluşturmaya başladık. Tümüyle cihaz bitmişti ve artık sırada cihazın klinik öncesi laboratuvar çalışmaları vardı. Yine laboratuvar çalışmaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin laboratuvarlarında Bilkent Şehir Hastanesi'nde ASELSAN'ın mühendisleriyle birlikte kalp cerrahları, perfizyonist arkadaşlarla birlikte ilk sıvı çalışmaları yaptıktan sonra kan çalışmaları yapıldı. Kan çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Hatta diğer cihazlarla sonuçları karşılaştırıldı ve ASELSAN'la yaptığımız bu kalp akciğer makinesinin sonuçları diğer cihazlardan daha da iyi çıktı. ASELSAN bu süreç içinde 3 tane de ödül kazandı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kervan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız şu; Türkiye'de sağlık alanında üretici olan herkesin, hem bilim insanlarının hem de sektörde çalışan kişilerin orada çalışmalarını yapabilecek bir alan sunmak. Türkiye'deki üretici olan kişilerin yurt dışına gitmesine gerek kalmadan, büyük harcamalar yapmadan Türkiye'de testlerini uluslararası standartlarda olacak şekilde artık biz bu testlerimizi ülkemize, TÜSEB'in bünyesindeki laboratuvarda yapıyoruz. Bu da bizim için büyük bir başarı."

Hedeflerinin insana bağlı oluşabilecek hatayı minimuma indirmek olduğunu dile getiren Kervan, "Yüzde 1 hatayı bile 0,5'e düşürsek bir başarıdır bizim için. O yüzden günümüzün teknolojisini kullanmak zorundayız. Günümüzün teknolojisindeki 'dijitalleşme' hatayı azaltmaya yönelik. Yoksa insanın yerini almak için yapılmış cihazlar değil. Daha konforlu alanlarda ameliyatlar yapabilmek için. Hastalarımızın bu ameliyatlardan sağ salim ameliyattan çıkabilme yüzdesini arttırmak için yaptığımız yöntemler. Burada hataya asla yer yok. Dediğim gibi bataryası bitse, elektrik gitse el ile çalıştırırız biz bu cihazı. ve o hastayı ameliyattan çıkarıncaya kadar bu pompa çalışır. TÜSEB olarak, ASELSAN olarak geleceğin teknolojisini eğer planlamaz isek, bugün ürettiğimiz ürünün 5 yıl 10 yıl sonra diğer ürünlerle rekabet edebilme gücünü kaybederiz. Cihazın üretim aşaması tamamen Türkiye'deki bilim insanları tarafından geliştirildi. Yurt dışından bir destek ya da herhangi bir dışarıdan iş birliği yapılmadı. Tamamen bizim ve yerli milli" açıklamasında bulundu.