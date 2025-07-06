Tuşba'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuşba'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Van'ın Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise incelemelerle belirlenecek.

2,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Van'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 itfaiye aracı, 40 personel ile müdahale edilen ve iş makineleri ile de söndürme çalışmalarına destek verilen yangının çıkış nedeni, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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