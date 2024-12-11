Tuşba'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen yangında Mikail Bağcı'ya ait iki katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan kaynaklandığı belirtildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
İskele Mahallesi'nde Mikail Bağcı'ya ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Bağcı, yetkililerden yardım istedi.