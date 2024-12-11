Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

Tuşba'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen yangında Mikail Bağcı'ya ait iki katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan kaynaklandığı belirtildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

İskele Mahallesi'nde Mikail Bağcı'ya ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Bağcı, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
img

Boğaz'ın simge yalısı satılıyor
img

Amedspor'a pankart şoku
img

15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman 174. bölüm tek parça full HD izleme linki! Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe A. Bilbao maçı nereden izlenir? Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 174. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Bodo/Glimt hangi ülkenin, nerenin takımı? Bodø/Glimt hangi ligde oynuyor? VAR kayıtları montajlandı mı? VAR kurgu mu? 12 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Aslan, Kova, Başak burcu yorumu! 12 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Athletic Bilbao hangi ülkenin, nerenin takımı? Vakar ne anlama geliyor? Vakar kelimesi ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.