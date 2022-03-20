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Tuşba'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Tuşba'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'ın Tuşba ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

TUŞBA, VAN (AA) - Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'ın Tuşba ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler alınıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin 24 saat esasıyla karla mücadele çalışması yürüttüğünü söyledi.

Karın yüksek rakımlı mahallelerde etkisini daha çok gösterdiğini belirten Akman, "Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Mahalle yollarının kapanmaması için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor." dedi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Tuşba, Van, Güncel, Haberler

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