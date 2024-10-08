Üye Girişi
Haberler

Tuşba'da Foseptiğe Düşen Eşek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Tuşba'da Foseptiğe Düşen Eşek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde foseptiğe düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde foseptiğe düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki foseptiğe eşek düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğe düşen eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Eşek, itfaiye aracı ve hayvan kurtarma kemerleri ile çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam Tuşba Van

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM'de İsrail tehdidi oturumu başladı

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.