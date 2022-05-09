Tuşba Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı - Haberler

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Tuşba Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Tuşba Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

Van'ın Tuşba Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımında bulundu.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarına glütensiz un ve diğer ürünlerden oluşan gıda kolilerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekipler, glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini çölyak hastalarının evlerine teslim etti.

Hastaları evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Salih Akman, çölyak hastalarının özel beslenmeleri gerektirdiğini söyledi.

Çölyak hastalarının her ürünü tüketemediğini belirten Akman, "Ekiplerimiz çölyak hastaların tüketebileceği başta glütensiz un olmak üzere, glüten içermeyen ve özenle hazırlanan gıda paketlerini hastaların evlerine götürülerek teslim ediyor." dedi.

Çölyak hastaları da yapılan yardımdan dolayı Akman'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Tuşba, Van, Güncel, Haberler

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