Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçenin bazı merkez mahallelerinde yıllardır devam eden doğalgaz sıkıntısının giderilmesi için belediye meclisini olağanüstü topladı. Meclis, doğalgaz sorununun en fazla yaşandığı mahallelerde yapılacak yatırımların belediye tarafından karşılanmasını kabul etti.

Tuşba Belediye Meclisi'nden doğalgaz sorununa çözüm

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçenin bazı merkez mahallelerinde yıllardır devam eden ve büyük bir eksiklik olarak görülen doğalgaz sıkıntısının giderilmesi için belediye meclisini olağanüstü toplayarak, verdiği önergenin meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmesiyle birlikte yıllardır yaşanan doğalgaz sorunu tarihe karışacak.

Tuşba Belediye Meclisi; doğalgaz sorununun en fazla yaşandığı Şemsibey, Kalecik ve Beyüzümü mahallelerinde kadastro planına göre uygun olan sokaklarda Van Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak doğalgaz şebeke yatırımlarının, yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetleri Tuşba Belediyesi tarafından karşılanması ve sorumluluğun belediyeye ait olması hususunun taahhüt edilmesi' meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi. Tuşba Belediye Meclisi'nin aldığı karar üzerine Van Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin aynı anda birkaç mahallede başlattığı çalışmaların yapıldığı yerlerden biri olan Kalecik'te Mahalle Muhtarı Cengiz Ertosun ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Akman, göreve geldiklerinde ilçedeki doğalgaz kullanım oranının yüzde 40 civarında olduğunu kaydetti. 2021 yılında aldıkları bir meclis kararı ile ilk etapta İskele Mahallesi olmak üzere Altıntepe ve Seyrantepe mahallelerinde 2022 yılı itibarıyla doğalgaz kullanımına başlandığını anlatan Başkan Akman, "Aldığımız yeni bir meclis kararıyla Şemsibey, Kalecik ve Seyrantepe mahallelerimizin geri kalan bölgelerine ise bu yıl doğalgaz kullanımına başlanacaktır" dedi.

"Kronikleşen doğalgaz sorununu çözen meclisimize teşekkür ederim"

Kronikleşen doğalgaz sorununu bu yıl itibariyle tamamen bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Akman, "Başta 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetlerin Tuşba Belediyesi tarafından karşılanması sorumluluğunu alan belediye meclisimiz olmak üzere Van Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin müdüründen şefine kadar tüm çalışanlarına bu kadar canı gönülden ilgilendikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız bu kış doğalgazı kullanmanın keyfini yaşayacaklar"'

Bu kararları almalarındaki en büyük sebebin ise vatandaşların daha temiz ve ucuz olan doğalgaz kullanımına bir an önce geçmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Kömür maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra insan sağlığını da tehdit etmekte ve ciddi anlamda da çevre kirliliğine neden olmaktadır. Biz bu kararı aldık ki vatandaşlarımız doğalgazın keyfini yaşayarak bu kışı rahat bir şekilde geçirsin. Allah hayırlı uğurlu etsin" şeklinde konuştu.

"Başkan Akman sorununun çözümü için elini taşın altına koydu"

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile belediye meclis üyelerine teşekkür eden Kalecik Mahalle Muhtarı Cengiz Ertosun ise kronikleşen doğalgaz sorununun çözülmesiyle mahalle sakinlerinin bu yıl rahat bir kış mevsimi geçireceklerini söyledi. Başkan Akman'ın sorunun çözümü konusunda elini taşın altına koyduğunu dile getiren Ertosun, "Allah başkanımızdan razı olsun. Mahalle sakinlerim adına Başkanımız Salih Akman ile diğer tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi

Tezek veya kömür yakmakla doğalgaz kullanımının aynı olmadığını da vurgulayan Muhtar Ertosun, "Allah'a şükürler olsun ki bu sene herkes rahat edecek" diye konuştu.