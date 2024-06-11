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TUSAŞ Yönetiminde Değişiklik: Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Demiroğlu Genel Müdür

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde ( Tusaş ) yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.

Alınan bilgiye göre, kurumun bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine, TUSAŞ'ta yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan seçildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine ise TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Cihad Vardan Mehmet Demiroğlu TUSAŞ Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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