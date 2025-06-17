TUSAŞ ve Airbus'tan İki Önemli Anlaşma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) ve Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Fransa'daki 55. Paris Havacılık Fuarı'nda 2 anlaşma imzaladı.

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Le Bourget kentinde dün başlayan 55. Paris Havacılık Fuarı 22 Haziran'a kadar devam edecek.

Fuarda TUSAŞ ve Airbus heyetleri tarafından 2 anlaşma imzalandı.

TUSAŞ'dan yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında, TUSAŞ'ın sivil havacılıkta en çok kullanılan uçak olan Airbus A320 için rudder (uçak dümeni) parçası üreteceği bildirildi.

Açıklamada, atılan imzalarla birlikte TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkezinin dünyada rudder parçasını üreten en önemli tesislerden biri olacağı kaydedildi.

İki firma arasında yapılan ikinci anlaşmada ise Airbus A350 F kargo uçağının metalik parçalarının imalatının TUSAŞ tarafından yapılması yönünde mutabakat sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Böylece TUSAŞ, A350F kargo uçağının metalik parçalarının üretiminde dünyada tek kaynak haline geldi. Varılan anlaşmayla dünyada üretilecek tüm AIRBUS A350F uçaklarının metal parçalarını TUSAŞ üretecek." ifadelerine yer verildi.

Fuardaki imza töreniyle, A320 uçağının yanı sıra Airbus A350F kargo uçağı için de işbirliğine gidilmesi yönünde karara varıldığı aktarılan açıklamada, dünyanın en büyük havacılık markalarıyla işbirliği yapan TUSAŞ'ın Türkiye'nin mühendislik gücünü gökyüzüne taşımakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "TUSAŞ, Airbus'ın A220, A320, A330 ve A350, Boeing'in ise 737, 767, 777 ve 787 Dreamliner gibi en yenilikçi modellerinde; flaplardan iniş takımı panellerine, gövde yapısal elemanlarından kompozit parçalara kadar birçok kritik bileşeni üretmektedir." denildi.

Ayrıca açıklamada, hafif, dayanıklı ve çevre dostu kompozit malzeme üretim kabiliyeti sayesinde havacılığın geleceğini şekillendiren TUSAŞ'ın, küresel tedarik zincirinin vazgeçilmez aktörlerinden biri haline geldiği ifade edildi.