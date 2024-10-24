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TUSAŞ Tesislerindeki Terör Saldırısı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

TUSAŞ Tesislerindeki Terör Saldırısı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak bazı yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' ve 'kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma' suçları kapsamında soruşturma başlattığını açıkladı.

(ANKARA)- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak bazı yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medya platformlarında; 'soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek' paylaşım ve yayınların tespiti için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada  Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde meydana gelen terör saldırısı  ile ilgili olarak; yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medya platformlarında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" maddelerinde belirlenen suçları tespit etmek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"23.10.2024 tarihinde saat 15: 30 sıralarında Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde meydana gelen terör olayı ile ilgili olarak; bazı yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medya platformlarında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek' paylaşım ve yayınlar yapıldığına dair bilgi ve tespitler üzerine, maddi gerçeğe ulaşmak ve faillerin tespit edilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör eylemine konu soruşturmadan ayrı olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 213 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 217/A 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 285 'Gizliliğin ihlali' maddelerinde düzenlenen suçlar ve resen tespit edilecek başka suçlara ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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