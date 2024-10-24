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TUSAŞ'ta şehidinin babası: Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara

TUSAŞ'ta şehidinin babası: Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara
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ANKARA'da dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ın (28) babası Veli Canbaz, "Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara. Ben bir gün el kaldırmadım yavrucuğuma" dedi.

ANKARA'da dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ın (28) babası Veli Canbaz, "Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara. Ben bir gün el kaldırmadım yavrucuğuma" dedi.

TUSAŞ'ta teknisyen olarak görev yapan evli Hasan Hüseyin Canbaz, vardiya değişimi nedeniyle işten çıkıp yerleşke içindeki lojmana giderken nizamiye önünde terör saldırısına uğradı. Canbaz, teröristlerin sıktığı ilk kurşunla şehit oldu. Canbaz'ın ağabeyi Ali Canbaz'ın da aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı öğrenildi.

'AĞABEYİ ARAMIŞ, ULAŞAMAMIŞ'

Şehit Canbaz'ın babası Veli Canbaz, acısının çok büyük olduğunu belirterek, "Yazıklar olsun. Hiçbir şey diyemiyorum, söyleyemiyorum. Konuşamıyorum. Nasıl girdiler oraya diyorum. Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara. Ben bir gün el kaldırmadım ben yavrucuğuma. 28 yaşına geldi, elim kalkmadı çocuğuma. Ağabeyi ve kardeş aynı yerdelerdi, bölümler farklıydı sadece. Teknisyendi yavrucuğum. Ağabeyi aramış, bir türlü ulaşamamış. Biz buradan, evden sürekli aradık ama ulaşamadık. Ulaşamadığımız için bildim, anladım" dedi.

'YENİ EVLİYDİ'

Şehit Canbaz'ın arkadaşı Kubilay Sinar da hala olayın şokunda olduğunu belirterek, "En son dün olaydan önce konuşmuştuk. Ben Ankara dışında yaşıyorum. Geldim üç gündür görüşemiyordum. Akşam da görüşecektik. Çok iyi bir insan. Herkesin her işine koşar. Kimin başı sıkışsa arardı. Yine bir arkadaşının işi vardı. Onunla buluşacaktı. Saat 17.00 gibi dışarıdaydım. Başka bir arkadaşımız aradı. 'Hasan'la görüştün mü?' dedi. Ben de 'Akşam görüşeceğiz' dedim. Sonrasında olayları söyledi. Ulaşamadık. Eşine ulaştık, ağabeyine ulaştık. Yeni evliydi, 2 yıl olmadı bile. Eşi de çok kötü. Lojmanlarda oturuyorlardı zaten. Çıkıp lojmana gidecekmiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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